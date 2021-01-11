На трасі в Дніпропетровській області згоріла вантажівка, яка перевозила меблі та побутову техніку.
Читайте такожНа Дніпропетровщині внаслідок вибуху запалу від гранати постраждали дітиПро це повідомляють у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
9-го січня о 22:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Н-31» поблизу селища міського типу Петриківка, горить вантажний автомобіль.
Чергове відділення 53-ої державної пожежно-рятувальної частини встановило, що на автомобільній дорозі Н-31 «Дніпро-Кобеляки-Решетилівка» горить вантажний автомобіль ГАЗ-3202.
Транспортний засіб спалахнув під час руху. Вогонь миттєво охопив автомобіль та полум’я перекинулось на вантаж. Вогнем пошкоджено вантажівку та меблі й побутову техніку. Загальна площа пожежі склала 4 м. кв.
Внаслідок пожежі постраждалих та загиблих немає. Пожежу локалізовано о 22:17 та ліквідовано о 22:30.
Вам може бути цікаво
- Під Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві людини (фото, відео)
- Масштабна ДТП в Одесі: збільшилася кількість жертв і постраждалих (фото)
- В Одеській області у новорічну ніч горіла електричка (фото)
- У Житомирі перекинулась автоцистерна з газом: мешканців прилеглих будинків евакуювали (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram