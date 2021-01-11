Транспортний засіб спалахнув під час руху.

На трасі в Дніпропетровській області згоріла вантажівка, яка перевозила меблі та побутову техніку.

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9-го січня о 22:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Н-31» поблизу селища міського типу Петриківка, горить вантажний автомобіль.

Чергове відділення 53-ої державної пожежно-рятувальної частини встановило, що на автомобільній дорозі Н-31 «Дніпро-Кобеляки-Решетилівка» горить вантажний автомобіль ГАЗ-3202.

Транспортний засіб спалахнув під час руху. Вогонь миттєво охопив автомобіль та полум’я перекинулось на вантаж. Вогнем пошкоджено вантажівку та меблі й побутову техніку. Загальна площа пожежі склала 4 м. кв.

Внаслідок пожежі постраждалих та загиблих немає. Пожежу локалізовано о 22:17 та ліквідовано о 22:30.

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Автор: УНІАН