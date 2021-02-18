В Івано-Франківську поліція перевіряє інформацію про замінування понад десяти об’єктів, серед яких аеропорт, кілька університетів та адмінбудівлі.
Читайте такожПатрульні спіймали у Києві п’яного водія маршрутки (фото)Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
«До поліції Івано-Франківська сьогодні надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за адресами працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Поліцейські евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглої території.
Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.
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