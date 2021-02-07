Частина кладовища з новими могилами практично перетворилася на болото.

У суботу, 6 лютого, в місті Мукачево, Закарпатської області, затопило кладовище.

Про це повідомляє М-Студіо на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в одному з мікрорайонів Мукачево-Паланок. Частина кладовища з новими могилами практично перетворилася на болото.

У свою чергу прес-секретар ДСНС у Закарпатській області повідомила, що на Закарпатті готуються до підтоплення через сильні дощі та снігопади.

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"У тому мікрорайоні протікає річка Латориця, і нам передавали прогноз про підвищення рівня води в ній, але вихід на заплаву очікується нижче руслом - в районі села Малі Геївці, це вже Ужгородський район", - сказала вона.

На підтоплене кладовище виїхали рятувальники, інциденту дадуть оцінку і спробують відкачати воду.

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Автор: УНІАН