У Дніпрі пролунав вибух в одному із центральних районів міста. загинула людина. Про це повідомляє поліція регіону.

"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, вибух пролунав близько 14:45. Що саме вибухноло – не уточнюється, але повідомлень про російський обстріл не було. Зараз на місці трагедії працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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