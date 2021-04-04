У Кам'янську Дніпропетровської області батько зґвалтував 13-річну доньку, яка прийшла до нього у гості.
Про це повідомляє Кам'янське районне управління поліції на своїй сторінці у Facebook.
У суботу, 3 квітня, до поліції із заявою звернулась 50-річна жінка, яка повідомила, що 31 березня, її колишній чоловік вчинив розпутні дії відносно 13-річної доньки, коли дівчина перебувала в гостях у батька.
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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. На даний час призначено комплекс відповідних судово-медичних експертиз, з метою встановлення всіх обставин події. Триває досудове розслідування.
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