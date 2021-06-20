У Черкаській області жінку з дитиною на надувному матраці віднесло від берега.
Про це повідомила прес-служба ДСНС у своєму Telegram-каналі.
Це сталося 20 червня вдень на річці Дніпро, неподалік бази відпочинку “Купава Канівська”, що на Канівщині.
Читайте такожВтопились у кар’єрі в авто: батько з сином скоїли самогубство разом (фото, відео)Жінка з дитиною перебували на відстані близько 1,5 км від берега на надувному матраці. Канівські рятувальники на моторному човні прибули на місце події та доставили потерпілих до берега. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Рятувальники нагадали, що у вітряну погоду або у місцях із сильною течією не слід використовувати плавальні засоби, які може віднести далеко від берега.
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