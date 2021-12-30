Жителя Дніпра судили за вбивство знайомої / фото ua.depositphotos.com
У Дніпрі до 14 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив знайому через відмову в інтимі.
Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у січні 2020 року чоловік прийшов до будинку знайомої. Коли вона відмовилася продовжувати з ним інтимні стосунки, він наніс їй ножем смертельний удар у шию.
Відзначається, що в той момент він знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
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