Він так і не визнав свою провину.

У Дніпрі до 14 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив знайому через відмову в інтимі.

Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у січні 2020 року чоловік прийшов до будинку знайомої. Коли вона відмовилася продовжувати з ним інтимні стосунки, він наніс їй ножем смертельний удар у шию.

Відзначається, що в той момент він знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі матір підмішала у сік горілку та змусила маленького сина випити її.

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