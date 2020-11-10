Олену Дацюк півроку тому примусово відправляли до психіатричної лікарні.

У селі Соболівка Вінницької області 25-річну Олену Дацюк підозрюють у вбивстві п'ятирічного сина, яке вона скоїла на очах у його шестирічної сестри.

Подробиці трагедії дізналися "Факти".

Про те, що сталося щось жахливе, запідозрила голова села Віра Асауленко, яка і викликала поліцію. Вона розповіла, що 5 листопада син жінки Артем не прийшов в дитячий садок, а його сестра Діана була відсутня в школі. Також жінка нагадала, що Олену Дацюк півроку тому примусово відправляли в психіатричну лікарню.

Оперативники, зайшовши в будинок, побачили, що мати сидить на ліжку з дитиною, загорнутою в ковдру, і дивиться в одну точку.

"Коли ми зайшли в будинок, Олена не була агресивною. Нас найбільше вразила дівчинка, яка сиділа поруч на підлозі, - дочка Олени. Дівчинка навіть не відреагувала на те, що увійшли правоохоронці. Дитину відразу ж вивели з дому. Намагалися розпитати матір, що сталося, але та мовчала. Тільки коли виводили її на вулицю, сказала, що її син нібито впав з другого ярусу ліжка», - розповіли в поліції.

Але маленька Діана розповіла, як її мама обдерла шпалери зі стінки, а потім звинуватила в цьому сина Артема.

"Тоді мати повалила дитину на підлогу, загорнула йому руки назад і сіла на нього зверху. Артем почав плакати. Перепрошувати. Але мати його вже не чула. Вона почала щосили бити дитину головою об підлогу, поки той не затих. Хлопчик помер задовго до приїзду «швидкої». Річ у тому, що все це сталося ще напередодні ввечері. Побачивши, що дитина померла, Олена загорнула його в ковдру, поклала собі на коліна, та так і просиділа без руху майже добу», - розповіли в поліції.

"Олена, начебто, була хорошою мамою. Діти доглянуті, чистенькі. Малюки були дружні. Діана дуже любила молодшого братика і часто доглядала за ним, як доросла», - розповів мешканка Соболівки Дарина про сім'ю Дацюк.

Однак сусідка Наталя згадує, що Олена могла спочатку спокійно з кимось розмовляти, а потім несподівано почати кричати.

За рішенням суду Олену Дацюк знову відправили на два місяці в психіатричну лікарню. Цього разу - у якості запобіжного заходу. А на шестирічну Діану у найближчому майбутньому, швидше за все, чекає інтернат.

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Автор: УНІАН