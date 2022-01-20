Жахлива аварія сталася на Закарпатті, загибла мала чотирьох дітей, яких вона ростила без чоловіка.

На Закарпатті жінка, яку місцеві звуть "зіркою Instagram", потрапила у п'яну ДТП. У страшній аварії загинула її подруга, багатодітна матір-одиначка.

Винуватиця трагедії може не сісти у тюрму, повідомляє "Обозрєватєль".

Аварія трапилася у селі Красна Тячівського району, 16 жовтня 2020 року, о 2:49. Увечері 15 жовтня 26-річна Етелла Менджул та 42-річна Оксана Сойма випивали алкоголь. Після цього вони поїхали кататися, із собою дівчата взяли хлопця - футболіста місцевого ФК. Сталася аварія.

"У селі Красна Тячівського району автомобіль "Lada Priora" зіткнувся з бетонним містком та перекинувся на дах. Від отриманих травм померла 42-річна місцева мешканка, яка перебувала в салоні авто", - повідомляли після ДТП у прес-службі Національної поліції Закарпатської області.

За кермом була 26-річна Етелла, яку знайомі називають "зіркою Instagram". Поруч із нею на пасажирському кріслі сиділа її подруга - 42-річна Оксана, на задньому сидінні знаходився їх друг-футболіст. Етелла та хлопець отримали легкі травми, футболіст першим вибрався з авто та викликав поліцію зі швидкою допомогою.

"Судмедекспертиза показала, що смерть Оксани Сойми настала від відкритої черепно-мозкової травми, що супроводжувалась переломами кісток склепіння та основи черепа, – шансів вижити не було жодних", - повідомляє "Обозрєватєль".

Етелла та Оксана були гарними подругами, за місяць до трагедії вони разом святкували день народження останньої. А за кілька годин до загибелі багатодітна матір викладала у Facebook картину про те, що найкращою терапією є довга дорога та гарна музика. Оксана виховувала чотирьох дітей, які тепер залишилися без матері. Нині ними опікуються їхні бабуся та тітка.

Читайте такожДивні кредити та дзвінок у поліцію: на Житомирщині розслідують загадкову смерть бізнес-ледіВинуватиця аварія закінчила Мукачівський державний університет, вона активно веде соціальні мережі навіть й нині. В Етелли є чоловік та дитина, вона працює вихователькою.

"Етелла заміжня, її чоловік старший на кілька років. Пара виховує маленьку доньку, дівчинка з інвалідністю. Дитина чудова – розумниця і красуня, батьки її обожнюють. Живуть у своєму будинку", – розповіли виданню мешканці Дубового.

Після аварії з'ясувалося, що у крові Етелли було 1,17 проміле алкоголю, вона могла випити приблизно 0,5 літрів вина. Місцеві були у шоці, коли дізналися, що вона сіла п'яною за кермо, через що потрапила у жахливу ДТП.

Етеллу визнали винною у скоєнні злочину, Тячівський районний суд Закарпатської області призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.

Суд, обираючи покарання, врахував те, що раніше жінка не скоювала злочинів, має неповнолітню дитину-інваліда, визнала свою провину та сприяла розкриттю справи. Окрім цього їй присудили виплатити моральну шкоду матері та тітці загиблої, а також усім її чотирьом дітям. Загальна сума виплати становить 1 млн 130 тисяч гривень.

Читайте такожКривава ДТП з "мажором": 16-річного Миколу Харківського залишили у СІЗОПроте, як повідомляє "Обозрєватєль", Етелла може не сісти у тюрму.

"Справа в тому, що вирок набирає законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги. Якщо ж Етелла Менджул її подасть, то розгляд у Закарпатському апеляційному суді може затягтися на роки, а вихователька продовжуватиме працювати у дитсадку", - додали у виданні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі сталася моторошна ДТП, пасажирський автобус зіткнувся з чотирма авто.

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