Дивом не сталася пожежа, у храмі було багато спалених сірників.

На Закарпатті невідомі розтрощили храм та ледь не влаштували пожежу. Інцидент трапився 15 січня в селі Хмільник Кам'янської громади.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів протоієрей Богдан Бабинець.

За його словами, невідомі проникли до храму у неділю, перед вечірнім богослужінням. Наслідки від такого "візиту" досить сумні - хулігани розбили вікно, розкидали сміття.

"Розтрощений храм, особливо вівтар, храм, якому ти довгі роки приділяв усю свою любов, леліяв, прикрашав, готував до кожного свята, довелось побачити першому, стати першим свідком, а поруч нікого!!! Ні душі, а храм стоїть за 200 метрів за кладовищем. Фотографії далеко не зображають справжньої картини, яку довелось мені побачити того вечора", - написав він.

Окрім того, що хулігани потрощили храм, вони ледь не спричинили пожежу.

"Кругом все перекидане, всюди кров, недопалки, море битого скла від розтрощеного склопакета, повсюди спалені сірники - близько 40-50 шт. А що ще могло трапитись?.... Страшно і подумати", - додав протоієрей.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті чоловік викрав гроші з храму і здався поліції після розмови зі священником.

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