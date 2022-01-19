За словами очевидців, автобус прямував з Одеси до Києва. Водієві стало зле під час руху.

В Одесі пасажирський автобус MAN зіткнувся з чотирма автомобілями та врізався в магазин: є постраждалі. Водій автобуса загинув.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні вранці в Малиновському районі міста.

За попередньою інформацією, водій автобуса MAN, рухаючись по вулиці Розумовській, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe і Chevrolet Aveo.

За інерцією, продовживши рух, автобус виїхав на тротуар, де врізався в дерево та будівлю магазину. В результаті аварії в лікарню доставили автомобіля Chevrolet.

Зазначається, що водія автобуса з місця аварії (вулиці Розумовської) автомобіль швидкої медичної допомоги транспортував для госпіталізації. Однак потерпілий помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

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Один з очевидців аварії розповів журналістам, що водій в момент аварії вже перебував у несвідомому стані.

"Бачив, як автобус їде, а його водій лежить на кермі... Він був без свідомості... Тобто, автобус в цей момент був вже некерований", - розповів одесит. За поки що непідтвердженими даними, водій помер від інсульту.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, у ДТП потрапив автобус компанії Gunsel, що прямував з Одеси до Києва. Після зіткнення з автомобілями і деревом автобус протаранив вітрину-фасад магазину Harley Davidson. Пасажирів пересадили в інший автобус, і він відправився до пункту призначення.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині 18 січня внаслідок зіткнення двох автобусів постраждали 6 пасажирів.

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