Інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство і побачили нетверезого співмешканця жінки.

У Кременчуці (Полтавська область) патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з сьомого поверху.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться і ображає її. На місці копи виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно і раптово вибіг на балкон і спробував вистрибнути.

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Патрульні встигли зреагувати: Сучков, майже на льоту схопив чоловіка за ноги та перетягнув у безпечне місце. Напарник в цей час страхував обох.

Правоохоронці передали чоловіка лікарям. Його госпіталізували до спеціалізованого медзакладу.

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Автор: УНІАН