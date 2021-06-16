Сама поведінка бойфренда українки викликає питання: навіщо знімати на відео, якщо потрібно рятувати людину.

У Туреччині за загадкових обставин загинула українка Анжеліка Сраб'янц. Її коханого Бурака Ерджана підозрюють в її умисному вбивстві: чоловік знімав момент трагедії на відео замість того, щоб допомогти супутниці та врятувати її.

"КП" дізналася, що у відеоролику, знятому Бураком, видно, як чоловік знімає балкон, А Анжеліка в цей час ридає і кілька разів промовляє його ім'я.

Читайте також"Бурак, будь ласка": спливли моторошні подробиці загибелі української моделі в Туреччині (фото)"Відео не чітке, але, судячи з усього, дівчина звисає з балкона. Бурак у відповідь кілька разів просить її підійти до нього. Але знову-таки, мабуть, у дівчини немає сил підтягнутися і перелізти через перила. Далі зображення зникає, найімовірніше, Бурак кладе телефон у кишеню», — йдеться в повідомленні.

Але звук все одно чути: дівчина плаче, вимовляє «будь ласка» і «я не можу». Слова Ерджана розібрати складно.

Приблизно на 1 хвилині 45-й секунді ролика голос обривається, й чути удар падіння тіла.

Камери відеоспостереження будинку зняли, як вони заходили у під'їзд напередодні трагедії окремо.

Смерть Анжеліки Сраб'янц в Туреччині

Сраб'янц зірвалася з балкона 5-го поверху у Стамбулі після сварки з коханим-турком. Бурак у момент трагедії перебував у квартирі та знімав все на відео.

Чоловіка взяли під варту та висунули обвинувачення в умисному вбивстві української моделі.

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Автор: Ольга Робейко