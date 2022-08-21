Знайдено мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного.
Це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі СБУ.
"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - зазначили у відомстві.
За інформацією видання "Обозреватель", у Наконечного проникне вогнепальне поранення. Тіло було виявлено близько 22: 50 20 серпня. Труп у квартирі по вулиці Тарковського виявила дружина загиблого.
На місце події прибули працівники правоохоронних органів. Обставини встановлюються.
"За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї - пістолета", - вказали джерела "Обозревателя.
Олександр Наконечний: що про нього відомо
Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року.
До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.