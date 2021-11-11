У Німеччині затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві затримали 65-річного громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку.

Про інцидент у Києві повідомили у прес-службі Національної поліції.

За її даними, відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, фігуранта розшукували за підозрою в шахрайстві.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії та, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконний переказ 950 тис. євро на рахунок іншої установи, що не мала права на отримання коштів. Компетентні органи Німеччини оголосили його у розшук.

Читайте такожУ Києві "ювелір" залишив клієнтів без понад чверті мільйона гривень (фото)Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну і мешкав у Києві.

Сьогодні працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції відповідно до інформації Інтерполу встановили місцеперебування і затримали розшукуваного.

На даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання про подальшу його екстрадицію.

За вчинення вказаних злочинів, згідно із законодавством ФРН, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що ДБР підозрює трьох співробітників СБУ у викраденні та катуванні іноземного IT-фахівця задля заволодіння його коштами. Співробітники спецслужби набрехали чоловіку, що його розшукує ФСБ РФ.

Автор: Інна Андаліцька