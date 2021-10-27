Затриманий такої суми не мав і домовився розрахуватися з правоохоронцями біткоїнами.

ДБР підозрює трьох співробітників СБУ у викраденні та катуванні іноземного IT-фахівця задля заволодіння його коштами. Співробітники спецслужби набрехали чоловіку, що його розшукує ФСБ РФ.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

У жовтні 2020 року СБУшники викрали програміста, били його і залякували. За звільнення від іноземця вимагали 200 тисяч доларів. Зловмисники навіть пограбували житло потерпілого.

Затриманий такої суми не мав і домовився розрахуватися з правоохоронцями біткоїнами.

Читайте такожДТП з "мажором" у Харкові: син загиблого озвучив єдине сподівання після смерті батька (відео)Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

На підставі ухвал слідчих суддів у серпні 2021 року вищевказаних співробітників СБ України відсторонено від займаних посад та застосовано щодо них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

У зв’язку з неналежною процесуальною поведінкою одного із підозрюваних, систематичним порушенням покладених на нього процесуальних зобов'язань, ухвалою Печерського районного суду м. Києва вказаному співробітнику змінено запобіжний захід на більш тяжкий у вигляді тримання під вартою.

Усім співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Автор: Віолетта Орлова