Прокуратура повідомила про підозру двом правоохоронцям.

У Чернігові судитимуть двох поліцейських, які залишили колег без допомоги, і це призвело до вбивства одного з них компанією підлітків.

Як повідомив УНІАН речник обласної прокуратури Валерій Литовченко, двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, в яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці, а відтак – у цивільному одязі.

"Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні", - уточнив Литовченко.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві.

Вбивство копа в Чернігові - деталі

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, іншого доставлено до лікарні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Також відкрито провадження за незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці доставили до районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

Суд призначив усім підозрюваним запобіжний захід - 2 місяця тримання в СІЗО.

Автор: Ірина Синельник