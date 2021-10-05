Побиття поліцейських у Чернігові обростає новими подробицями.

У мережі з'явився новий запис з камери спостереження, на якому зафіксовано ще один момент бійки нібито за участю поліцейського Артура Єрохіна в Чернігові.

Відео опублікували на Facebook- торінці "Улюблений Чернігів".

Читайте такожУ Чернігові суд заарештував усіх підозрюваних у жорстокому вбивстві поліцейського"Нам надіслали ще одне відео, яке стосується інциденту з поліцейським. Чоловік у сірій кофті – це, імовірно, поліцейський, який помер від тілесних ушкоджень", - йдеться в описі до ролика. Зазначається, що невідомо, коли це сталося: до того, як людину побили в АТБ, або після.

На кадрах можна побачити, як до молодого хлопця в жовтій куртці підходить чоловік у сірому костюмі (як передбачається, це Артур Єрохін) і починає його штовхати й бити. Незабаром на допомогу хлопцеві в жовтому одязі підходить ще один молодик, тут починається бійка "двоє на одного", й відео обривається.

У Чернігові вбили поліцейського: що відомо

Вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. В результаті один з них, Артур Єрохін, загинув, другий доставлений до лікарні в реанімацію. Обидва поліцейські перебували у відпустці й були в цивільному одязі.

За інформацією журналістів, причиною нападу на копів стало зауваження, зроблене молодикам у супермаркеті. ЗМІ писали, що зловмисники напали на поліцейських біля супермаркета.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за п. 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та призначила службове розслідування.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані-чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

4 жовтня в Чернігові суд заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського. Наступні два місяці вони проведуть у СІЗО.

Автор: Ольга Робейко