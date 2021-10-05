Про жодного з неповнолітніх підозрюваних не повідомлялася інформація як про учня загальноосвітньої школи.

Троє підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові є студентами.

Про це УНІАН повідомило джерело в Головному управлінні Нацполіції в області.

"Троє хлопців, яких підозрюють у вбивстві, є студентами. Чоловік, якого підозрюють у пограбуванні, - безробітний", – прокоментували в поліції області.

Найстарший підозрюваний, якому виповнилося 18 років, є студентом ІІ курсу Академії державної пенітенціарної служби в Чернігові. Він навчався за контактом на спеціальності "правоохоронна діяльність".

Читайте такожЗвіряче вбивство поліцейського у Чернігові: до розслідування долучиться ДБРЯк уточнили в навчальному закладі, заліки та іспити цей студент складав вчасно - відповідно до термінів, передбачених графіком.

"Навчався переважно на "задовільно". Рейтинговий бал за перший курс становить 71 бал. До психолога академії не звертався. У спілкуванні з одногрупниками поводився стримано. За час навчання в академії конфліктної, агресивної чи жорстокої поведінки серед однолітків не проявляв. У громадському житті академії участі не брав", – розповіли у коментарі УНІАН в навчальному закладі.

Інші підозрювані - студенти навчальних закладів професійно-технічної освіти.

Про жодного з неповнолітніх підозрюваних не повідомлялася інформація як про учня загальноосвітньої школи.

Вбивство поліцейського у Чернігові: подробиці

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, іншого доставили до лікарні. Обидва поліцейські перебували у відпустці та були в цивільному одязі.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за п. 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та призначила службове розслідування.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18.

Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

4 жовтня Деснянський районний суд Чернігова призначив усім підозрюваним запобіжний захід – 2 місяці тримання в СІЗО.

Автор: Ірина Синельник