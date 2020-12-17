Виплати отримали 47 667 осіб.

Сума страхових виплат, здійснена в січні-листопаді 2020 року Фондом соціального страхування України для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали на виробництві, а також членів їх сімей, склала 2,1 млрд.грн. (+133,5 млн. грн. або на 6,8% більше, ніж за той самий період 2019 року.).

Про це повідомляє Forinsurer.

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Як пише видання, виплати отримали 47 667 осіб, які постраждали в результаті нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань (членів їх сімей).

Зокрема, за оперативними підсумками 11 місяців 2020:

щомісячні страхові виплати фінансувалися для 45,9 тис. постраждалих, середній розмір виплати на одну людину склав 4 230,56 грн. Всього на це спрямовано 2 млрд грн;

для 1,8 тис. осіб, які мають на це право у разі втрати годувальника, Фонд профінансував щомісячні страхові виплати на загальну суму 64,6 млн грн, середній розмір такої допомоги склав 3 447,46 грн;

одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності призначена для 33 осіб. Середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 12,9 тис. грн;

одноразова допомога у разі смерті потерпілого в сумі 210,2 тис. грн виплачена для однієї сім'ї;

для 56 постраждалих профінансовано допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання майже на 1 млн грн.

Виплати постраждалим на виробництві

7 грудня 2020 року Фонд соціального страхування України відновив фінансування страхових виплат потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійного захворювання. Ці виплати були припинені з квітня.

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Автор: УНІАН