Фонд соціального страхування (ФСС) відзвітував, що повністю профінансував страхові виплати за квітень. Кошти перераховано майже для 200 тис. осіб. На це було направлено 893,5 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, там повідомили, що середній розмір допомоги за підсумками чотирьох місяців 2021 року склав 4 223,14 грн.

У ФСС уточнили, що виплати допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній.

"Загалом з січня по квітень 2021 року Фонд нарахував щомісячні страхові виплати для потерпілих або членів їх сімей у разі смерті потерпілих на загальну суму майже 3,39 млрд грн", - зазначаєтьс в повідомленні.

Читайте такожВ Україні понад 200 тисяч потерпілих та їх родин отримали підвищені страхові виплатиУ Фонді повідомили, що щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, зокрема у разі профхвороб на COVID-19, отримують від Фонду соцстрахування страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати працездатності.

Право на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум.

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