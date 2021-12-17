У Фонді підкреслили, що ці кошти дозволять здійснити виплати для 330 тис. застрахованих осіб.

На погашення заборгованості з виплат допомог за лікарняними буде направлено 1,7 млрд грн фінансової допомоги з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Фонду соціального страхування (ФСС). "Виділена рішенням Уряду фінансова допомога дозволить Фонду соціального страхування погасити більшу частину заборгованості із фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах", - зазначається у повідомленні.

У Фонді підкреслили, що ці кошти дозволять здійснити виплати для 330 тис. застрахованих осіб.

У ФСС пояснили, що заборгованість накопичилась через різке зростання кількості листків непрацездатності, які передаються до Фонду на фінансування, у зв’язку з пандемією. "За підсумками 11 місяців цього року українські працівники провели на лікарняних 36,7 млн оплачуваних за кошти ФСС днів – це на 6,8 млн днів більше, ніж за той же період 2020-го, коли вже спостерігалось суттєве зростання через поширення COVID-19", - вказали у ФСС.

Упродовж цього року потреба у видатках на лікарняні і страхові виплати перевищувала доходи Фонду від частки ЄСВ. Так, за підсумками листопада перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ склало понад 2,7 млрд грн (з урахування заборгованості, що накопичилась на початок місяця).

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Автор: Ірина Погоріла