Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги для родин 181 працівника.

Фонд соціального страхування (ФСС) провів оплатк одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на загальну суму 446,7 тис. грн членам сімей двох працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідокпрофесійного захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, допомогу у розмірі 227 тис. грн виплачено для сім’ї сімейного лікаря з Донецької області.

Допомогу у розмірі 219 тис. 700 грн профінансовано для сім’ї завідувача приймального відділення з Києва.

Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 181 працівника.

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У Фонді нагадали, що розмір зазначеної одноразової допомоги становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФСС в оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи", - зазначили у Фонді.

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