Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників.

Понад 87 тис. застрахованих осіб знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування (ФСС) самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії.

Читайте такожНа страхові "ковідні" виплати медикам спрямували 90 мільйонів гривеньПро це йдеться в повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, зазначається, що станом на сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму більше 100 млн грн.

"Зокрема, на самоізоляції знаходились 12 475 медичних працівників, сума компенсацій за кошти Фонду склала для них 21,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомога фінансується ФСС на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11».

"Направлення на самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19 – Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції", - повідомили в ФСС.

На період карантину відкрити відповідний листок непрацездатності можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря.

"Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла