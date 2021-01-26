Значну динаміку продемонстрували показники використання електронного європротоколу, збільшившись у 2,8 рази.

Кількість електронних договорів ОСЦПВ в Україні за підсумками 2020 року склала 3,1 млн штук. Таким чином зростання склало 150%. Сума страхових премій за е-полісами становить 2,6 млрд грн (+17,6%).

Читайте такожМТСБУ на третину збільшило виплати за незастраховані транспортні засобиБільш, ніж третина від загальної кількості договорів автоцивілки укладена в електронній формі: частка електрополісів в 2020 році перевищила 37%, тоді як в 2019 році вона становила 15%, а в 2018 році — близько 2%.

Значну динаміку продемонстрували показники використання електронного європротоколу, збільшившись у 2,8 рази: у 2019 було оформлено 1620 електроєвропротоколів, у 2020 році - вже 4628 штук. Минулого року учасники ДТП отримали можливість оформити електронний європротокол не тільки через веб-сайт МТСБУ, а й за допомогою мобільного додатку «Мій поліс», що підвищило доступність сервісу.

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко наголосив на важливості системного підходу до діджиталізації української галузі ОСЦПВ, зокрема інтеграції електронних сервісів Бюро з державними та приватними технологічними рішеннями. Наприклад, опція перевірки наявності чинного договору ОСЦПВ в 2020 році стала доступною також і в державному мобільному додатку "Дія", передає Форіншурер.

Шевченко зазначив, що галузь ОСЦПВ повинна переходити до введення процедури віддаленого врегулювання всіх страхових подій. "Віддалене врегулювання за допомогою Інтернет-технологій - одне з головних стратегічних завдань діджиталізації страхової сфери. Можливість укласти або переукласти договір страхування, отримати відшкодування, використовуючи електронні канали взаємодії, без «папірців» і візитів страховиків, що беруть участь в процесі врегулювання страхових подій, набула особливого значення в умовах пандемії коронавірусу", - зазначив він.

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Автор: УНІАН