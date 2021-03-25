За підсумками 2020 року АТ «Страхова компанія «ІНГО» зібрала понад 1,6 млрд грн страхових премій, що на 8% перевищує показники аналогічного періоду 2019 року. Загальну позитивну динаміку в першу чергу забезпечило суттєве зростання премій в особистих видах страхування та спеціальних лініях. Фінансовий результат компанії склав 164 млн грн.

Обсяг премій від юридичних осіб - 1 162 млн грн

Обсяг премій від фізичних осіб – 483 млн грн

Сплачені збитки – 768 млн грн

Страхові резерви – 1 127 млн грн

Високоліквідні активи – 1 726 млн грн

Чистий прибуток – 92 млн грн

Сплачені податки до бюджетів всіх рівнів – 133 млн грн

«У складі DCH «ІНГО» має всі можливості для динамічного розвитку, в тому числі і завдяки синергії з іншими активами групи», – зазначив президент і засновник групи DCH Олександр Ярославський. – «Про це свідчать як досягнуті показники, так і проєкти впровадження інноваційних технологій, які знаходяться на різних стадіях - від розробки до практичного впровадження».

Голова правління АТ «СК ІНГО» Ігор Гордієнко відзначає, що компанія планує дотримуватися трансформаційної стратегії, спрямованої на розвиток передової аналітики, створення нової низки продуктів та сервісів, каналів дистрибуції, а також розвиток та навчання персоналу.

Читайте такожСтрахування в будівництві покриває широкий перелік ризиків - cтрахова компанія "ІНГО"«Минулого року, незважаючи на високу «турбулентність» зовнішнього середовища, в компанії продовжувалась реалізація проєктів щодо підвищення операційної ефективності та створенням інноваційного середовища», – сказав пан Гордієнко. – «У 2020 році ми отримали понадпланові фінансові результати, реалізували серію бізнес- та ІТ-проєктів».

Протягом року зміни також відбулися і в поведінці споживачів страхових послуг. Відповідно змінюються підходи до окремих страхових продуктів та самі продукти.

В медицині збільшується попит на отримання послуг дистанційно, кількість візитів до клінік скоротилася. Рівень споживання ліків також зменшився. Поточна ситуація з COVID-19 лише посилила значущість захисту здоров’я, тож страхові премії та виплати в ДМС стабільно збільшуються. Обсяг премій в порівнянні з минулим роком підвищився на 33,7%. Страхова медицина все ще залишається корпоративним напрямком, проте складається все більше передумов для зміщення суттєвої її долі у приватний сектор.

Зростав попит на нові продукти з автострахування КАСКО, зокрема продукти з перемінною вартістю (страховий тариф формується на основі телематичних даних). Загальний обсяг премій в сегменті КАСКО перевищив минулорічний показник на 3% після тимчасового скорочення попиту у першому кварталі 2020 року. У сегменті ОСЦПВ скорочення бізнесу не відбулося (зростання +36%). Збільшився обсяг премій (+5%) і в добровільному страхуванні відповідальності.

Зважаючи на введення карантинних заходів та обмежені перетину кордонів, суттєво впали продажі договорів страхування «Зелена картка» та страхування виїжджаючих за кордон.

Через зміни законодавства щодо альтернативної енергетики істотно зменшилися обсяги будівництва нових об'єктів СЕС та ВЕС. Фактично зупинився розвиток галузі, яка виступала драйвером зростання в майновому страхуванні в 2019 р. Водночас відбувається помітне зростання інфраструктурного будівництва.

За своїми зобов’язаннями перед клієнтами протягом 2020 року «Страхова компанія «ІНГО» виплатила понад 768 млн грн (+17%) і врегулювала понад 145 тис страхових подій. При цьому через стрімке скорочення соціальної активності у першому півріччі 2020 року кількість страхових подій зменшилася за всіма видами (-19%).

Обсяг довгострокових зобов'язань і забезпечення станом на 31.12.2020 складав понад 1,14 млрд грн, що перевищує минулорічні показники на 6%.

Компанія дотримується нормативів і критеріїв щодо ліквідності, достатності капіталу, якості активів та ризиковості операцій. Вартість чистих активів станом на 31.12.2020 р. становить 711 264 тис грн. Сума перевищення чистих активів над розміром статутного капіталу складає 405 721 тис. грн. та відповідає вимогам законодавства. Фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний на 399 528 тис. грн.

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Для довідки

АТ «Страхова компанія «ІНГО» має понад 25-річний досвід роботи на ринку. Від 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH Олександра Ярославського. Компанія входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань. Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. «ІНГО» є повним членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торговельної Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) та Міжнародної Торгової Палати (ICC). 23.11.2020 рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ СК «ІНГО» за національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА, прогноз «у розвитку».

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Автор: Іван Бойко