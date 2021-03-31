У Фонді зазначили, що усі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФСС у повному обсязі.

Фонд соціального страхування (ФСС) направив 400 млн грн фінансової допомоги з держбюджету на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання.

Читайте такожУ лютому в Україні було виплачено 1,27 мілярди гривень лікарнянихПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, ці кошти було отримано Фондом відповідно до постанови Кабміну «Деякі питання виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» від 03.02.2021 № 88.

Загалом на фінансування матеріального забезпечення Фондом було направлено 402,3 млн грн, з яких 400 млн грн отримано з держбюджету, зокрема:

● на допомоги по тимчасовій непрацездатності – 307,73 млн грн для майже 77 тис. осіб;

● допомоги по вагітності та пологах – 93,52 млн грн для майже 3 тис. осіб;

● допомоги на поховання – 1,08 млн грн по 264 випадках.

Профінансовано заяви-розрахунки, прийняті від роботодавців з 11 по 17 лютого включно.

Суми профінансованих Фондом допомог надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) упродовж декількох днів, залежно від тривалості банківських операцій.

У Фонді зазначили, що усі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФСС у повному обсязі. "Водночас, у зв’язку із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію, наявні затримки в строках фінансування", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла