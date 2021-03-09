Пандемія може покласти край "глобалізації" туризму і подорожей на досить довгий час, змусивши туроператорів і страховиків, пов'язаних з туризмом і подорожами, змінити бізнес-моделі.

Оскільки уряди прагнуть стримувати нові ризики пандемії "паспортів вакцини" буде недостатньо для відродження туризму.

Читайте такожНазвано суму збитків страхової галузі у разі скасування Олімпіади в ТокіоТаку думку висловили страховики. При цьому, за їхніми прогнозами, відновлення галузі може відбутися тільки в 2024 році.

Щоб визначити темпи відновлення після шоку, викликаного COVID-19, аналітики Allianz розглянули, скільки часу може знадобитися країнам для досягнення колективного імунітету, і уроки минулого економічного спаду.

"У той час як США і Великобританія знаходяться на шляху до вакцинації своїх груп ризику до кінця першого півріччя 2021 року, а всього населення - до кінця року, ми очікуємо піврічне відставання вакцинації групи ризику Японії, ЄС і Південної Америки. Це може перешкодити людям з цих країн відвідувати США або Великобританію без документів, що підтверджують їхнє здоров'я", - йдеться в дослідженні. Відзначається також, що велика частина доступних вакцин не запобігає зараженню. Це також може ускладнити відновлення туризму.

Розбивка кількості туристів по регіонах показує, що саме Європа буде випереджати тенденції, хоча очікується, що вона буде відставати від США і Азіатсько-Тихоокеанського регіону в загальному економічному відновленні. Розрахунки андеррайтерів показують, що число міжнародних туристичних прибуттів до Європи може скласти 771 млн осіб вже до 2024 року, що більш ніж втричі перевищує рекордний мінімум в 227 млн осіб, зафіксований в 2020 році.

Відновлення глобального туризму також може постраждати через тривалі обмеження на поїздки в Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Америку через появу нових штамів вірусу, для яких наявні вакцини здаються менш ефективними або неефективними проти нових мутацій. Очікується, що число прибуттів туристів в ці регіони досягне 326 млн і 136 млн відповідно в 2024 році. Розбивка по регіонах показує, що частка європейського ринку з точки зору числа прибуттів туристів, як очікується, зросте до 55% на рік. У 2024 році в порівнянні з 51% в 2019 році, в той час як в Північній Америці вони залишаться колишніми (близько 10%), а в Азіатсько-тихоокеанському регіоні знизяться з 25% до 23%.

При розгляді різних підсекторів прогнозується, що до 2022 року тільки Внутрішній туризм може повернутися в нормальне русло. Але це не компенсує втрати більш прибуткових міжнародних і ділових поїздок, які можуть постраждати до 2023 року. Сегмент міжнародних подорожей як і раніше буде на 8% нижче докризового рівня навіть у 2023 році. Зростання безробіття також посилить проблему, оскільки споживачі, ймовірно, скоротять витрати на відпочинок, передає Форіншурер.

Пандемія може покласти край» глобалізації " туризму і подорожей на досить довгий час, змусивши туроператорів і страховиків, пов'язаних з туризмом і подорожами, змінити свої бізнес-моделі.

В Європі, ймовірно, буде більше туристів, ніж в інших регіонах, тому що в 2020 році вона зазнала найбільший спад в абсолютному вираженні, при цьому кількість іноземних туристів скоротилася більш ніж на 500 млн. Крім того, Allianz очікує, що країни ЄС будуть працювати разом, щоб краще узгодити заходи по зняттю обмежень на поїздки: Європа найбільше виграє з точки зору відродження туризму, якщо зможе запропонувати паспорт або карту вакцини.

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Автор: УНІАН