Профінансовано заяви-розрахунки, прийняті від роботодавців з 9 листопада по 2 грудня включно.

Фонд соціального страхування (ФСС) направив 1 млрд 750 млн грн фінансової допомоги з державного бюджету на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах і на поховання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. "Виділені рішенням Уряду кошти дозволили профінансувати допомоги для понад 330 тис. застрахованих осіб", - повідомили у ФСС.

У Фонді уточнили, що на фінансування матеріального забезпечення ФСС було направлено майже 1,89 млрд грн, з яких 1,75 млрд грн отримано з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15.12.2021 № 1318.

"Профінансовано заяви-розрахунки, прийняті від роботодавців з 9 листопада по 2 грудня включно", - зазначили у Фонді.

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У ФСС підкреслили, що всі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФСС у повному обсязі. Водночас, у зв’язку із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію, наявні затримки в строках фінансування. Зокрема, за підсумками листопада потреба у видатках перевищила надходження на понад 2,7 млрд грн.

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