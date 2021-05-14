Допомогу по тимчасовій непрацездатності через захворювання на COVID-19 призначено для 2,8 тис. медиків на 18,3 млн грн.

У січні-квітні цього року Фонд соціального страхування (ФСС) прийняв на фінансування лікарняні листки, видані при настанні тимчасової непрацездатності внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, на суму 60,1 млн грн.

Читайте такожРодини 12 медиків, померлих від коронавірусу, отримали 19 мільйонів гривень страховкиПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, допомоги нараховано для 5,5 тис. застрахованих осіб.

В повідомленні йдеться, що допомогу по тимчасовій непрацездатності через гостре професійне захворювання на COVID-19 призначено для 2,8 тис. медиків на 18,3 млн грн.

У ФСС нагадали, що розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, пов’язаній з виробництвом, складає 100% середнього доходу та фінансується Фондом, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачує роботодавець). "Розмір допомоги для потерпілих не залежить від тривалості страхового стажу", - зазначили у Фонді.

"Підставою для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла