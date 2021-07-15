Заміна може бути проведена у разі, якщо житло не має безперешкодного доступу осіб з інвалідністю і його неможливо пристосувати до потреб таких осіб.

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю (№3780). Такі особи зможуть покращити свої житлові умови за рахунок обміну житла.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 340 народних депутатів із 366, зареєстрованих в сесійній залі.

Як особі з інвалідністю замінити житло

Законом встановлюється, що у разі невідповідності жилих приміщень, де проживає особа з інвалідністю, вимогам щодо безперешкодного доступу таких осіб і неможливості його пристосування до їхніх потреб, це приміщення можна обміняти.

Особи з інвалідністю або їх законні представники мають подати відповідну заяву до органів місцевого самоврядування, які і будуть здійснювати заміну житла.

Заміну здійснюють шляхом:

обміну житла, займаного на умовах винаймання (крім приватного житлового фонду);

надання житла, за умови передачі займаного житла, що перебуває у приватній власності особи з інвалідністю, у власність територіальної громади.

Читайте такожПорожні трибуни на Олімпіаді в Токіо обійдуться страховикам в $400 мільйонівЖитло, що надається особі з інвалідністю внаслідок заміни, має відповідати вимогам щодо безперешкодного доступу та бути пристосованим до потреб такої особи.

Пристосування житла здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини яких настала інвалідність. В інших випадках - органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" запускає перший в Україні інклюзивний приміський електропоїзд. Поїзд повністю пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

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Автор: Таня Поляковська