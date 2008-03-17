Добкін хоче знати всі таємниці

Харків. 17 березня. УНІАН. Мер Харкова Михайло Добкін, який восени минулого року за підсумками перевірки СБУ був позбавлений доступу до документів, що становлять державну таємницю, через суд вимагає визнати згадану перевірку неправомочною і повернути йому доступ до таємної інформації.

У п`ятницю відбулося перше засідання окружного адміністративного суду Харкова за позовом харківського мера Михайла Добкіна до обласного управління СБУ про нібито незаконне позбавлення його доступу до державної таємниці, пише "Коммерсантъ-Україна". За словами представника пана Добкіна Марини Стоматіної, позивач вимагає визнати дії СБУ, що проводила перевірку Харківської міськради, "неправомірними і повернути йому доступ до державної таємниці".

Як повідомлялося, 17 вересня 2007 року голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков видав розпорядження про відміну допуску до державної таємниці мера Харкова Михайла Добкіна. Підставою для цього послужили результати перевірки Харківської міськради управлінням СБУ в Харківській області, згідно з якими Михайло Добкін та секретар міськради Геннадій Кернес неодноразово порушували закон "Про державну таємницю". Мер назвав результати перевірки сфабрикованими і звернувся до суду. У четвер суд приступив до розгляду позову по суті. Втім, за даними Ъ, Геннадій Кернес все ще має доступ до секретних документів, оскільки згідно із законом позбавити його доступу може лише особа, що безпосередньо видала дозвіл, в даному випадку – Михайло Добкін.

За словами директора юридичного департаменту Харківської міськради Володимира Коваленка, звертаючись до суду, позивач керувався тим, що "акт перевірки СБУ був оформлений з порушеннями", а сама перевірка "проводилася упереджено". "Була мета – відібрати допуск і створити штучні перешкоди для виконання повноважень міським главою і секретарем міськради", - заявив він на судовому засіданні.

Представник СБУ Олексій Кустін всі звинувачення позивача категорично спростував. Він поінформував, що спецслужба повідомила міськраду про майбутню перевірку і "мер і секретар міськради могли при бажанні дати свідчення". Головною претензією СБУ до представників міськради стало порушення порядку оформлення закордонних поїздок. "Перед виїздом в іноземну державу в приватному порядку громадянин, що має допуск до державної таємниці, зобов`язаний письмово повідомити посадовця, який дав йому цей допуск, а також режимно-секретний відділ за місцем зберігання його картки обліку, - сказав у суді пан Кустін.– З 19 поїздок мера і секретаря міськради за кордон належним чином були оформлені лише п`ять".

Представники міськради претензії СБУ назвали "надуманими" і заявили, що про майбутні закордонні поїздки "мер інформував всіх через офіційний сайт міськради". В результаті сторони відмовилися від мирової угоди. На наступному засіданні суд розпочне заслуховувати свідчення свідків.