Погода на вихідні

Харків 4 квітня. УНІАН. 5 квітня вночі та вранці у південній частині тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 13-18°, у західних областях 7-12°. В Карпатах дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Про це УНАН повідомили в Укргідрометцентрі.

6-7 квітня утримається хмарна з проясненнями погода. 6 квітня у західних областях, а вдень і на півдні Правобережжя пройдуть дощі; на решті території без істотних опадів. 7 квітня в Україні дощі, окремі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у Криму, а вдень 6 квітня і у південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 6 квітня 12-17°, 7 квітня 9-14°, у східній частині місцями до 18°. В Карпатах часом дощ з мокрим снігом; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

8- 9 квітня в західній частині України часом пройдуть дощі, переважно невеликі (в Карпатах з мокрим снігом); на решті території місцями невеликий дощ, лише у південній частині без істотних опадів. Температура вночі 3-9° тепла (в західних областях місцями 1-2° тепла), вдень 10-16°, на півдні та сході до 19°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області 5 квітня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.

6-7 квітня - хмарно з проясненнями. 6 квітня без істотних опадів; 7 квітня дощ, місцями гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 6 квітня 12-17°, 7 квітня 9-14°.

8- 9 квітня - місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-16°.