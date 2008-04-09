Регіонали нишком підшукують заміну Добкіну?

Харків. 9 квітня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ і керівник Департаменту виборчих технологій АМС Валерій ГОНЧАРУК не виключають, що Партія регіонів відмовиться від підтримки чинного мера Харкова Михайла ДОБКІНА в разі його участі в дострокових виборах міського голови.

Таку думку О.ГОЛОБУЦЬКИЙ і В.ГОНЧАРУК висловили на прес-конференції в УНІАН, представляючи результати чергового дослідження АМС «Перспективи дострокових виборів Харківського міського голови».

«Найбільш імовірним сценарієм слід визнати варіант, коли діючий мер ДОБКІН підтримки від партії не одержить і участі у виборах мера Харкова брати не буде, а замість нього буде висунута більш прохідна кандидатура», – сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У той же час експерт не виключив можливості висунення від Партії регіонів не одного, а кількох кандидатів. «Але при цьому пошук альтернативи ДОБКІНУ навряд чи буде наперед публічно озвучений Партією регіонів, оскільки це може привести до розколу в рядах партії, а також до цілеспрямованої роботи з боку команди ДОБКІНА по нейтралізації потенційного конкурента», - пояснив він.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що найбільш імовірними кандидатурами від Партії регіонів є чинний голова Харківської облради Василь САЛИГІН, народні депутати України Дмитро СВЯТАШ та Інна БОГОСЛОВСЬКА, а також перший заступник мера Харкова Олександр КРИВЦОВ. «Цей список далеко не повний, при цьому всі ці кандидатури можуть балотуватися і замість ДОБКІНА, і разом з ДОБКІНИМ. Багато що залежатиме від обставин самих виборів», - припустив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Верховна рада України відмовилася включити до порядку денного питання про заслуховування інформації Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування зловживань Харківської міської влади і проект постанови щодо проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради. За включення до порядку денного проголосували лише 212 народних депутатів з 447, зареєстрованих у сесійній залі.