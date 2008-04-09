Фельдман пропонує механізм захисту ЗМІ

Харків. 9 квітня. УНІАН. Народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН подав на розгляд Верховної ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України «Про запобігання втручанню в діяльність засобів масової інформації».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

У повідомленні йдеться, що метою законопроекту є недопущення застосування позову до засобів масової інформації та запобігання тиску на ЗМІ.

Зокрема, проектом закону пропонується доповнити ст. 52 Цивільні процесуальні кодекси України і ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України нормою, якою буде встановлено заборону забезпечення позову до ЗМІ.

«Засоби масової інформації, особливо в період виборів, зазнають тиску ззовні та різного роду провокацій. Зазвичай з метою політичного впливу ззовні застосовується механізм економічного тиску: арешти рахунків, судові позови з нечуваними компенсаційними сумами та інше. Хотілося б захистити нашу пресу від подібних інтервенцій, створити для роботи умови, що хоч віддалено нагадують європейську практику», - заявив О.ФЕЛЬДМАН, коментуючи свій законопроект.