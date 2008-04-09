У парку Горького з каруселі випала 18-річна студентка

Харків. 9 квітня. УНІАН. У вівторок у Харкові з каруселі в Центральному парку відпочинку ім.Горького випала 18-річна студентка.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Богдан ФЕДАК, дівчина 8 квітня пізно увечері, о 22.18, була доставлена автомобілем «швидкої допомоги» «у тяжкому стані».

За його словами, сьогодні стан дівчини «вкрай тяжкий», і лікарі борються за її життя.