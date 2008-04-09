Олена Бондаренко отримала перемогу
13:25, 09 квітня 2008Харьків
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Призовий фонд турніру у США $600 тис.
Харків. 9 квітня. УНІАН. Харків`янка Олена Бондаренко вийшла у другий раунд великого турніру WTA 2-ї категорії з призовим фондом 600 000$ Bausch & Lomb Championships, що проходить в Амелія Айленд, США.
Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у матчі першого раунду посіяна під 10 номером українська тенісистка розгромила іспанку Нурію Льягостеру Вівес: 6-2 6-0.
Наступною суперницею Олени стане молода датська тенісистка Каролін Возняцкі.
Сайт нагадує, що цього року старша сестра Олени - Катерина Бондаренко програла Возняцкі у другому раунді Відкритого чемпіонату Астралії.
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