Олена Бондаренко отримала перемогу

Харків. 9 квітня. УНІАН. Харків`янка Олена Бондаренко вийшла у другий раунд великого турніру WTA 2-ї категорії з призовим фондом 600 000$ Bausch & Lomb Championships, що проходить в Амелія Айленд, США.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у матчі першого раунду посіяна під 10 номером українська тенісистка розгромила іспанку Нурію Льягостеру Вівес: 6-2 6-0.

Наступною суперницею Олени стане молода датська тенісистка Каролін Возняцкі.

Сайт нагадує, що цього року старша сестра Олени - Катерина Бондаренко програла Возняцкі у другому раунді Відкритого чемпіонату Астралії.