ПР ризикує, захищаючи владу Харкова - експерт

Харків. 9 квітня. УНІАН. Блокуванням оголошення інформації про діяльність парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА Партія регіонів фактично взяла на себе відповідальність за діяльність цих чиновників.

Так прокоментував журналістам вчорашню ситуацію в парламенті заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Фактично вчорашнім своїм поводженням регионали продемонстрували, що вони беруть на себе відповідальність за діяльність ДОБКІНА й КЕРНЕСА, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - І це, як на мене, є дуже ризикованим кроком, тому що його не схвалять харківські виборці. Ризик полягає ще й у тому, що перевіркою діяльності ДОБКІНА й КЕРНЕСА займаються ще кілька органів, серед яких - група з перевірки причетності до організації наркоторгівлі, група в Кабінеті міністрів, комісія при Комітеті з місцевого самоврядування Верховної ради. І якщо з`ясується, що харківські регионали татим чи іншим чином причетні хоча б до малої частки того, у чому їх звинувачують, Партія регіонів може опинитися в досить пікантній ситуації».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що блокування трибуни парламенту через М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА може призвести до того, що в Партію регіонів потягнеться відвертий криміналітет у пошуках захисту від переслідування Закону.

«Це явний вихід за рамки здорового глузду, - сказав експерт. - Якщо криміналітет буде прикриватися партійним квитком Партії регіонів, те цій політичній силі варто перестати намагатися називати себе демократичною і європейською».