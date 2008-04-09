Ляшко сказав, що інкримінують міськраді

Харків. 9 квітня. УНІАН. Харківська міська рада в 2007 році надала понад 3 тис. кв. м землі фіктивним фірмам.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сьогодні на прес-конференції глава Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування обставин порушення законодавства в земельно-майновій та бюджетній сферах у Харкові Олег ЛЯШКО.

Він зазначив, що до надання цих земельних ділянок були 32 протести органів міської прокуратури на ці рішення.

О.ЛЯШКО також повідомив, що державним підприємством «Харківський метрополітен», комунальним підприємством «Міськсвітло» та уаправлінням комунального майна і приватизації Харківської міськради були здійснені фінансові порушення на загальну суму майже 2 млн. грн.