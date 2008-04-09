У четвер на Харківщині близько 20° тепла

Харків. 9 квітня. УНІАН. Завтра, 10 квітня, в Україні, за прогнозами синоптиків, буде мінлива хмарність. У західних областях пройдуть дощі, місцями грози, в Карпатах подекуди сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території – без істотних опадів, лише у східних областях окремі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ях Карпат – 25 м/с. Температура вночі буде 5-10° тепла, удень 15-20°, на узбережжі морів 10-15°; в Карпатах уночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

11-12 квітня в Україні також прогнозують мінливу хмарність. У західних областях – грозові дощі (вдень 12 квітня в Карпатах і на Закарпатті місцями сильні дощі); на решті території істотних опадів не очікується, лише вдень 12 квітня у північних та центральних областях – невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, у західних, південних областях та в Криму – пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі буде 7-12°, вдень 11 квітня 15-20°, 12 квітня 17-22°, на півдні Вінниччини та Одещини – до 25°; на узбережжі морів уночі 6-9°, вдень 11-14°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

13 квітня у західних, північних і місцями у центральних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, 14 квітня у західній частині, в Криму та Приазов`ї – місцями невеликий дощ, гроза. На решті території переважно без опадів. Температура вночі 13 квітня 6-11°, 14 квітня 4-9° тепла; вдень 14-19°, у південній та східній частині – до 22°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області 10 квітня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.

11-12 квітня передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 12 квітня пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 7-12°; вдень 11 квітня 15-20°, 12 квітня 17-22°.

13 квітня синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. 14 квітня буде переважно без опадів. Температура вночі 13 квітня 6-11°, 14 квітня 4-9°; удень 14-19°.