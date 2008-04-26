У Харкові здійснив аварійну посадку літак
11:21, 26 квітня 2008Харьків
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На борту перебувало 173 особи
Харків. 26 квітня. УНІАН. О 4 год. 46 хв. 26 квітня під час польоту з міжнародного аеропорту Харків до Анталії (Туреччина) на літаку МД-80 (належить Українській авіакомпанії "Роза ветров", на борту перебувало 173 особи) сталася відмова роботи системи кондиціювання повітря.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, літак повернувся та о 6 год. 03 хв. здійснив посадку в міжнародному аеропорту Харків. Жертв та постраждалих немає.
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