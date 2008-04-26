Авіарейс Харків – Анталія готується до вильоту на 16.00

Харків. 26 квітня. УНІАН. Авіарейс Харків – Анталія, який зірвався у з’вязку з аварійною посадкою літака, готується на 16 годину.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у міжнародному аеропорту «Харків».

Додаткової інформацієї в аеропорту не було надано. Представник аеропорту уточнив, що літак МД-80 належить авіакомпанії «ХОРС».

Як пояснив кореспонденту фахівець місцевого авіазаводу, система кондиціювання повітря (СКП) відбирає повітря від двигунів і цим самим підтримує життєзабезпечення людей, які перебувають на борту. СКП підтримує необхідний тиск і температуру повітря в пасажирському салоні та кабіні пілотів. При поломці СКП літак не може набирати потрібну висоту, і машині залишається йти на малих висотах. Це спричинює велику витрату палива, що й тягне за собою відповідні наслідки. У таких випадакх приймається рішення посадити літак, зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, о 4 год. 46 хв. 26 квітня під час польоту з міжнародного аеропорту Харків до Анталії (Туреччина) на літаку МД-80 (належить Українській авіакомпанії «Роза ветров», на борту перебувало 173 особи) сталася відмова роботи системи кондиціювання повітря. За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, літак повернувся та о 6 год. 03 хв. здійснив посадку в міжнародному аеропорту Харків. Жертв та постраждалих немає.