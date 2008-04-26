У Львові під час нападу на ощадкасу вбито касира

Харків. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні між 10.30 і 10.40 невідомі скоїли розбійний напад на приміщення ощадної каси, яка розташована на вул. Городоцькій, 52 у Львові.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, нападників було кілька, і вони відразу відкрили вогонь по двох жінках-касирах, одна з яких від отриманих вогнепальних поранень загинула на місці, друга – тяжко поранена.

Грабіжники заволоділи грошима у сумі близько 20 тис. грн. і зникли з місця події.

На даний час оперативники встановлюють особи нападників, а також зброю, з якої було скоєно постріли.

На момент нападу у приміщенні ощадкаси не було відвідувачів. У самому приміщенні охорона відсутня.