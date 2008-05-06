В Україні з’явиться монета із зображенням Бандери?

Тернопіль. 6 травня. УНІАН. Тернопільщина ініціює створення монети із зображенням провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

За його словами, обладміністрація відстоює ідею, щоб на монеті був зображений пам’ятник, який встановлять в Тернополі з нагоди 100-річчя від дня народження Степана Бандери. “Попередні переговори із Нацбанком свідчать, що вони готові залучити кошти для виготовлення такої монети. Я переконаний, що вона з`явиться”, - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ. Яким саме номінал матиме монета, ще не визначили, додав губернатор.

Ю.ЧИЖМАРЬ також запевнив, що пам’ятник С.Бандері, який планують відкрити 1 січня 2009 року у Тернополі, вдасться встановити вчасно. “Виглядає, що єдиний пам`ятник, який буде споруджено в Україні до 100-річчя від дня народження Степана Бандери, буде пам`ятник саме у Тернополі. А тому на обласну держадміністрацію, яка ініціювала його спорудження, покладається особлива відповідальність. Адже очікується, що ця подія матиме всеукраїнський резонанс і на церемонії відкриття пам`ятника збереться чимало гостей всеукраїнського рівня”, - зауважив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Водночас, зазначив він, актуальним залишається питання коштів. У проекті обласного бюджету на 2008 рік на будівництво пам`ятника закладено 150 тис грн., однак у зв’язку з тим, що цього року досі не відбулося жодної сесії облради через протистояння депутатів, ці кошти досі не вдається використати. Наразі на благодійному рахунку є 50 тис грн., що дає можливість оплатити авторську роботу з виготовлення ескізу пам`ятника і розпочати закупівлю необхідних матеріалів на його виготовлення. Загалом кошторис спорудження монументу - 1,2 млн. грн. Процес виготовлення і встановлення пам`ятника, як передбачалося, мав зайняти у часі дев`ять місяців.