Перевибори у Харкові вірогідні – експерти

Харків. 14 травня. УНІАН. Експерти вважають достатньо вірогідним проведення дострокових виборів мера Харкова і Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать обнародувані у вівторок на прес-конференції в Києві результати експертного опитування, проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій.

Зокрема, на питання, наскільки вірогідним експерти вважають проведення дострокових виборів харківської влади, 15% відповіли, що така вірогідність низька, 72,5% вважають середньою вірогідність дострокових виборів і 12,5% називають таку вірогідність високою.

Відповідаючи на питання про те, коли можуть відбутися такі дострокові вибори, 40% експертів сказали, що вони можуть пройти восени, 25% - влітку, 10% вважають, що це питання не буде вирішене до президентських виборів, 7,5% експертів вважають, що він взагалі не зважиться і виборів не буде, а 5% допускають, що вибори відбудуться в травні.

Дослідження проводилося з 25 квітня по 3 травня. У ході дослідження були опитані політологи, аналітики і журналісти, які спеціалізуються на «харківській» тематиці.