ПРП закликає очистити інформаційний простір України від російських каналів

Харків. 28 травня. УНІАН. Харківська облаcна організація партії «Рефорим і Порядок» (Блок Юлії ТИМОШЕНКО) пропонує очистити інформаційний простір України від зневажливих та недружніх посягань з боку Росії.

Як ідеться у заяві, переданій УНІАН, ХОО ПРП «здивована безпідставною заявою МЗС Російської федерації від 27 травня про стурбованість «у зв’язку з планами відключення з системи кабельного телебачення країни програм російських телеканалів».

По-перше, пишуть автори заяви, «для такої поважної установи, як МЗС РФ бажано посилатися на конкретні факти, а не на чутки про плани, і цікаво дізнатися, де саме, в якій області, ці плани набули хоча б напівофіційного вигляду».

З іншого боку, наголошує парторганізація, «вказана заява дозволяє звернути увагу на проблеми інформаційної безпеки в Україні».

Автори заяви зазначають, зокрема, що ст.7 Закону України «Про основи національної безпеки України» серед реальних та потенційних загроз національним інтересам і національній безпеці, ефективно протидіяти яким має держава, називає: посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав; спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав; загрозу посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України, права і свободи громадян; прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України; намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

«Кожен з цих пунктів, - зазначається в заяві, - характеризує ту «культуру», «політінформацію» та «аналітику», яку громадяни України мають можливість безперешкодно споживати з окремих російських каналів. Держави з почуттям гідності (включно з Росією) не дозволяють подібної «свободи» у зневазі до себе. Вже згаданий закон визначає, що серед основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України є «запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав», а в інформаційній сфері: забезпечення інформаційного суверенітету України, наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну, вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери України (Ст. 8 ЗУ «Про основи національної безпеки України»)».

Як зазначається у заяві, Кримінальний кодекс України (ст. 109-110) дозволяє відносно ефективно стримувати незаконні дії з боку самих українців, проте він безсилий проти зовнішніх втручань.

Парорганізація заявляє: «З огляду на масу відверто неправдивої та упередженої інформації про Україну з російських каналів бачимо сенс в обмеженні (аналогічно з обмеженнями в поширенні насильства та порнографії) доступу до такої інформації шляхом заборони трансляції відповідних каналів на території України в мережах кабельного телебачення. Просимо органи державної влади та місцевого самоврядування згідно зі ст. 17 Конституції України та ст. 8 ЗУ «Про основи національної безпеки України» сприяти очищенню інформаційного простору України від зневажливих і недружніх посягань».