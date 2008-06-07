Фільм голлівудського режисера про Голодомор буде презентований восени

Харків. 7 червня. УНІАН. Документальний фільм про Голодомор 1932-1933 років в Україні, знятий голлівудським кінорежисером Боббі ЛЕЄМ, планується презентувати в дні відзначення 75-х роковин цієї трагедії.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН, де було презентовано проект американської групи над фільмом “ГОЛОДОМОР: Геноцид України в роках 1932-33”.

Режисер фільму Б.ЛЕЙ повідомив, що це буде повнометражний документальний фільм тривалістю 95 хвилин. Сьогодні він знаходиться у процесі виготовлення фірмами Tomkiw Entertainment і Moksha Films.

Прем’єра цього кінофільму відбудеться в листопаді 2008 року, коли відзначатимуться 75-ті роковини Голодомору. Потім цей фільм демонструватиметься в кінотеатрах України і США.

Також фільм буде презентовано у Міжнародному комітеті з Голодомору у Торонто (Канада).

Автори фільму зазначили, що “ГОЛОДОМОР: Геноцид України в роках 1932-33” – це гострий, доступний кінематографічний перегляд дуже тяжкого і жахливого періоду, коли через злочинну політику Йосипа Сталіна в Україні від голоду загинули мільйони людей.

Б.ЛЕЙ зазначив, що коли разом із продюсером фільму Мартою ТОМКІВ займався дослідженням Голодомору, вони не знайшли жодного документального кінофільму на цю тему, за винятком фільму “Жнива розпачу” (Harvest of Despair), який був знятий ще у 1983 році (тривалістю 53 хвилини).

“Я думаю, що ми разом відчували, що настав час дати можливість висловитися усім тим душам, які марно загинули або були замордовані”, - наголосив режисер.

Нині автори знімають фільм у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті, СБУ, професором історії Раттгерського університету Тарасом ГУНЧАКОМ. Збираються також свідчення безпосередніх свідків тих подій.

Фінансується фільм за рахунок авторів, а також пожертв, які можна перерахувати через веб-сайті: www.HolodomorTheMovie.com..