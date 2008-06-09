Салигін запросив журналістів до цирку

Харків. 9 червня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН запросив журналістів у цирк.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, запрошенння надійшло з нагоди професійноного свята Дня журналіста, яке представники ЗМІ відсвяткували 6 червня.

В.САЛИГІН вважає діяльність журналістів тяжкою працею, тому, щоб будні не були такими нудними, голова облради вирішив відволікти їх від цього заняття і запросив на виставу до цирку, повідомили у прес-службі.

Вистава відбудеться в суботу, 12 червня, о 12.00.

Напередодні В.САЛИГІН привітав представників ЗМІ з професійним святом.

«Журналіст, ідеться у привітанні, – це не просто професія. Адже бажання щось довідатися самому й розповісти іншим, здорова цікавість – риса, властива всім найкращим майстрам пера, – одна із причин, що спрямувала наших пращурів на шлях прогресу.

Які б труднощі не зустрічалися на вашому творчому шляху, залишайтеся завжди вірні професійним традиціям. Нехай ніколи не залишає вас прагнення служити істині, нехай завжди гострим буде ваше перо, чистою - совість, переконливим і полум`яним - журналістське слово».