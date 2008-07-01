«Нафтогаз України» обурений позицією Харківської ТЕЦ-5

Харків. 1 липня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» обурена позицією керівництва Харківської ТЕЦ-5 стосовно погашення заборгованості за спожитий газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогаза України».

Як наголошується в повідомленні, на виконання доручень Кабінету міністрів НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» реалізують комплекс заходів щодо впорядковування схеми розрахунків за природний газ підприємств ПКЕ і підвищенню ними рівня оплати за газ, спожитий впродовж опалювального сезону 2007-08 рр.

Згідно з повідомленням, впродовж опалювального сезону 2007-08 рр. (з 01.10.2007) теплоенергетики Харківської ТЕЦ-5 використовували внутрішні давальницькі схеми через теплопостачальне підприємство «Харківські теплові мережі». Такі дії привели до виникнення і подальшого нарощування заборгованості Харківської ТЕЦ-5 перед ДК «Газ України» за природний газ (за прямими контрактами). Отже, загальна заборгованість (за прямими контрактами) перед ДК «Газ України».

Харківської ТЕЦ-5 з 1999 р. становить понад 58 млн. грн. (зокрема понад 10 млн. грн. за 2007 р.), зазначають у «Нафтогазі».

У той же час, йдеться в повідомленні, керівництво ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» постійно ігнорувало вимоги НАК «Нафтогаз України» і надалі безоплатно використовувало імпортований природний газ. Отже, НАК «Нафтогаз України» була змушена припинити постачання газу Харківській ТЕЦ-5.

Проте замість спроб погасити борги чи запропонувати будь-яке конструктивне рішення щодо шляхів погашення багатомільйонного боргу за газ, керівництво Харківської ТЕЦ-5 обрало тактику інформаційної війни, котра базується на цілком безпідставних звинуваченнях на адресу НАК «Нафтогаз України».

Компанія бачить у таких діях керівництва Харківської ТЕЦ-5 чергову спробу уникнути розрахунків за газ і зірвати підготовку Харкова до опалювального сезону 2008-09 рр.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України», згідно з урядовим рішенням, єдиний постачальник природного газу споживачам, зокрема підприємствам ПКЕ. З початку 2008 р. НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» укладали лише прямі договори з підприємствами ПКЕ на постачання природного газу. Такий алгоритм господарських відносин повністю унеможливлює тіньові давальницькі схеми в сфері газопостачання.