Продати долар можна в середньому за курсом 41,35 грн, а євро – 47,98 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 13 жовтня, зріс на 13 копійок і складає 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,98 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,57 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,70 грн/євро, а курс продажу - 48,50 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 13 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,11 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Як розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, на валютному ринку триває період відносного затишшя, і наступний тиждень не стане винятком. Впродовж 13-19 жовтня основні коливання долара відбуватимуть в діапазоні 41,2-41,6 гривні, що, як і раніше, в середньому на 1-1,5% нижче за "стартовий" курс 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: